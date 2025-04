Фантастическая победа "МЮ" над "Лионом" вошла в историю мирового футбола

Поединок между "МЮ" и "Лионом" стал первым матчем в истории еврокубков, где было забито пять голов в экстра-тайме. А "красным дьяволам" удалось сделать невозможное, они дважды поразили ворота соперника на 120-й и 121-й минуте, что не получалось ни у кого ранее.

Manchester United are the first team in history to score two goals in the 120th minute of a major European match.



While this was also the first game in major European football history to see five goals scored after extra-time.



