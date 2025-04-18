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Спорт

Фантастическая победа "МЮ" над "Лионом" вошла в историю мирового футбола

Футбол Победа МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 12:14 Фото: Instagram/manchesterunited
В ночь на 18 апреля знаменитый английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в очередной раз доказал свою несгибаемость и обыграл французский "Лион" (5:4), проигрывая по ходу встречи Лиги Европы УЕФА со счетом 2:4, сообщает Zakon.kz.

Поединок между "МЮ" и "Лионом" стал первым матчем в истории еврокубков, где было забито пять голов в экстра-тайме. А "красным дьяволам" удалось сделать невозможное, они дважды поразили ворота соперника на 120-й и 121-й минуте, что не получалось ни у кого ранее.

Благодаря нереальной победе команда Рубена Аморима пробилась в полуфинал Лиги Европы-2025, обыграв дома "Лион" – 5:4 (первая игра 2:2).

Венцом этой исторической победы "манкунианцев" стал гол защитника Харри Магуайра, который он забил головой на 121-й минуте битвы против "Лиона". 

"Это невероятная игра, очень усердно работали. Проигрывать со счетом 2:4 в дополнительное время команде, которая играет вдесятером, это нехорошо, слишком сильно раскрылись. Но держались стойко и проявили отличный дух. Вот какой эффект оказывает этот стадион. Чувствовал, что четвертый их гол стал для нас сокрушительным ударом, но у нас были шансы отыграться. Забить победный гол довелось мне, это было потрясающее чувство".Харри Магуайр

Безусловно, одним из героев этой встречи стал наставник "МЮ" – португалец Рубен Аморим, который высказался о героическом выходе команды в полуфинал Лиги Европы. 

"При счете 2:4 казалось, что все кончено, но только не здесь, я ранее смотрел финал ЛЧ-1999. Такие моменты могут многое изменить в сознании наших игроков. Шум стадиона, когда Кобби Майну и Харри Магуайр забивали голы, был лучшим звуком, который когда-либо слышал. Многие люди хотят сохранить футболки, а я просто хочу сохранить этот звук. Это лучший звук в мире". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

Помимо исторического достижения, "Юнайтед" остается последним клубом, который идет без поражений в текущем сезоне еврокубков. У него семь побед и пять ничьих в Лиге Европы УЕФА.

Между тем накануне Суперкомпьютер назвал нового фаворита Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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