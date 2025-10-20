#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Спорт

"МЮ" сенсационно победил на выезде действующего чемпиона Англии

Футбол Победа МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 11:45 Фото: Instagram/manchesterunited
Легендарный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" после неуспешного старта в новом сезоне наконец-то порадовал своих фанатов, обыграв в гостях не менее знаменитый "Ливерпуль" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Центральный поединок восьмого тура АПЛ прошел на "Энфилде", где уже на второй минуте счет открыл игрок "манкунианцев" – Бриан Мбемо.

"Мерсисайдцы" долго не могли сравнять результат и все же добились своей цели на 78-й минуте усилиями Коди Гакпо.

Однако Харри Магуайр за шесть минут до финального свистка вырвал победу для гостей.

Здесь стоит отметить, что "МЮ" обыграл "Ливерпуль" в гостях впервые за последние девять лет. Плюс "красные" проиграли четыре матча подряд на старте сезона.

"Думаю, это главная победа за все время моей работы в "МЮ". Три очка и очень хорошая победа, боролись за каждый мяч, во втором тайме немного потеряли самообладание, но дух у команды был, а это самое важное. Если есть дух, можно выиграть любой матч, но теперь готовлюсь к "Брайтону". Эта победа придаст нам уверенности на предстоящей неделе и принесет радость болельщикам, они это заслужили, все зависит от нас, пора смотреть вперед".Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

До встречи с "Юнайтед" дружина Арне Слота ранее уступила "Челси" (1:2), "Галатасараю" (0:1) и "Кристал Пэлас" (1:2).

Обыграв действующего чемпиона Англии, команда Рубена Аморима ворвалась в топ-10 таблицы чемпионата и сейчас находится на девятом месте (13 очков).

Впереди всех "Арсенал" (19), "Ман Сити" (16) и "Борнмут" (15). "Ливерпуль" (15) спустился на четвертую строчку.

Между тем в эти выходные российский хоккеист Александр Овечкин забил свою первую шайбу в сезоне и принес победу "Вашингтону".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Фантастическая победа "МЮ" над "Лионом" вошла в историю мирового футбола
12:14, 18 апреля 2025
Фантастическая победа "МЮ" над "Лионом" вошла в историю мирового футбола
"Кристал Пэлас" сенсационно победил "Ман Сити" и впервые завоевал Кубок Англии
11:29, 18 мая 2025
"Кристал Пэлас" сенсационно победил "Ман Сити" и впервые завоевал Кубок Англии
"МЮ" одержал первую победу в отсутствие главного тренера
14:37, 31 октября 2024
"МЮ" одержал первую победу в отсутствие главного тренера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: