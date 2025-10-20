"МЮ" сенсационно победил на выезде действующего чемпиона Англии

Легендарный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" после неуспешного старта в новом сезоне наконец-то порадовал своих фанатов, обыграв в гостях не менее знаменитый "Ливерпуль" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Центральный поединок восьмого тура АПЛ прошел на "Энфилде", где уже на второй минуте счет открыл игрок "манкунианцев" – Бриан Мбемо.

"Мерсисайдцы" долго не могли сравнять результат и все же добились своей цели на 78-й минуте усилиями Коди Гакпо.

Однако Харри Магуайр за шесть минут до финального свистка вырвал победу для гостей.

Здесь стоит отметить, что "МЮ" обыграл "Ливерпуль" в гостях впервые за последние девять лет. Плюс "красные" проиграли четыре матча подряд на старте сезона.

"Думаю, это главная победа за все время моей работы в "МЮ". Три очка и очень хорошая победа, боролись за каждый мяч, во втором тайме немного потеряли самообладание, но дух у команды был, а это самое важное. Если есть дух, можно выиграть любой матч, но теперь готовлюсь к "Брайтону". Эта победа придаст нам уверенности на предстоящей неделе и принесет радость болельщикам, они это заслужили, все зависит от нас, пора смотреть вперед". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

До встречи с "Юнайтед" дружина Арне Слота ранее уступила "Челси" (1:2), "Галатасараю" (0:1) и "Кристал Пэлас" (1:2).

Обыграв действующего чемпиона Англии, команда Рубена Аморима ворвалась в топ-10 таблицы чемпионата и сейчас находится на девятом месте (13 очков).

Впереди всех "Арсенал" (19), "Ман Сити" (16) и "Борнмут" (15). "Ливерпуль" (15) спустился на четвертую строчку.

