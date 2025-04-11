"МЮ" устроил очередное шоу с уникальным показателем в еврокубках

Знаменитый британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и французский "Лион" провели один из самых интересных поединков четвертьфинала Лиги Европы УЕФА. Матч-триллер завершился боевой ничьей – 2:2, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок проходил в Лионе, и его судьба решилась на последних секундах в стиле "манкунианцев". Счет открыли французы благодаря голу Тьяго Альмады.

"Красные дьяволы" восстановили равновесие еще до перерыва, отличился Лени Йоро. Все шло к итоговому мирному исходу – 1:1.

Здесь "проснулся" форвард "МЮ" Джошуа Зиркзе, который вроде бы принес победу англичанам на 88-й минуте. Но с таким решением хода событий не согласился хавбек "Лиона" Райан Шерки.

Француз на 95-й минуте во второй раз в этой игре сравнял счет и подвел итог – 2:2.

После битвы с "Лионом" команда Рубена Аморима осталась единственной командой из списка 72 клубов, которая не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

К этому часу "манкунианцы" выиграли шесть матчей и пять игр свели к ничьей.

Помимо встречи "Лион" – "МЮ", в ночь на 11 апреля состоялись еще три матча 1/4 финала Лиги Европы-2025.

