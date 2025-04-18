Разгромные матчи: итоги 1/4 финала Лиги Европы

Вечером 17 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги Европы. Прошли все четыре матча игрового дня, и были определены полуфиналисты турнира, сообщает Zakon.kz.

В ярком матче-триллере "Манчестер Юнайтед" нанес поражение "Лиону" в овертайме (5:4 OT) после ничьей в первой игре (2:2).

"Тоттенхэм" в гостях переиграл "Айнтрахт" (1:1, 1:0), "Атлетик" в Бильбао нанес поражение "Рейнджерс" (0:0, 2:0).

В драматичном матче "Лацио", совершив камбек, в итоге уступил "Буде-Глимт" по пенальти (0:2, 3:1, пен. 2:3).

Теперь в полуфиналах ЛЕ сыграют: "Тоттенхэм" – "Буде-Глимт", "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед". Полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 21 мая в испанском Бильбао.

Ранее 17 и 18 апреля завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.