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Спорт

Штаб сборной Казахстана по хоккею пополнился главным тренером "Адмирала"

Хоккей Тренер Сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:06 Фото: Instagram/hcadmiral
С 18 апреля тренерский штаб хоккейной сборной Казахстана пополнился еще одним специалистом, главным тренером российского клуба "Адмирал" Леонидом Тамбиевым, сообщает Zakon.kz.

54-летний Тамбиев будет помогать главному тренеру нашей сборной Олегу Болякину в рамках подготовки к ЧМ-2025, который пройдет в Дании с 9 по 25 мая.

Наставник "Адмирала" хорошо знаком с казахстанским хоккеем, так как в свое время был во главе карагандинской "Сарыарки", где становился чемпионом Казахстана и двукратным победителем первенства ВХЛ.

Хоккей Тренер Сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:06

Фото: Instagram/hcadmiral

Леонид Тамбиев имеет также опыт работы с юношеской и молодежной сборными Латвии. Четыре года назад он возглавил клуб из Владивостока, куда пригласил игроков сборной Казахстана Аркадия Шестакова и Леонида Метальникова.

Казахстанская дружина свои игры на ЧМ-2025 проведет в городе Хернинг, где ее соперниками станут Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Норвегия, Швейцария и США.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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