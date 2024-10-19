Буцаев объяснил причину своего ухода из тренерского штаба "Барыса"

18 октября российский специалист Вячеслав Буцаев покинул тренерский лагерь столичного хоккейного клуба "Барыс". Он проработал на посту главного тренера больше трех недель, сообщает Zakon.kz.

Российскому наставнику была предложена должность в штабе нового главного тренера Галыма Мамбеталиева.

Однако Буцаев объяснил свой уход из "Барыса" возможным конфликтом интересов с казахстанским специалистом.

"Расстались с "астанчами" профессионально в соответствии с регламентом КХЛ. Все те гарантии в контракте, которые имел как главный тренер, были выполнены, и никто ни к кому претензий не имеет. Для многих в команде вчерашний день оказался, как ушат ледяной воды на голову, но жизнь продолжается, люди делают выбор. Мне надо было пройти процедуру расторжения контракта как главного тренера. И если бы я согласился на должность помощника, то надо было подписать новый трудовой договор". Вячеслав Буцаев

54-летний российский тренер проработал в клубе из Астаны всего лишь 23 дня.

"Честно объяснил новому руководителю свою позицию. Не могут быть вместе новый главный тренер и наставник, который работал до него, пускай и короткий период. Это будет неэтично, и, наверное, здесь будет присутствовать конфликт интересов. На лавке должен быть один хозяин, один вожак. В противном случае команда это чувствует, и мои обоснования этой ситуации, должны были быть так и сделаны. В моей биографии здесь останется частичка сердца". Вячеслав Буцаев

Кардинальные изменения в "Барысе" начались 17 октября, сначала клуб объявил о назначении нового генерального директора Нурлана Оразбаева.

Затем столичная дружина сменила главного тренера, вместо Буцаева пришел Галым Мамбеталиев.

И в тот же день "Барыс" сообщил о расставании со всеми легионерами, кроме голкипера Маттсона.