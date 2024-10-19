Буцаев объяснил причину своего ухода из тренерского штаба "Барыса"
Фото: Instagram/barys_official
18 октября российский специалист Вячеслав Буцаев покинул тренерский лагерь столичного хоккейного клуба "Барыс". Он проработал на посту главного тренера больше трех недель, сообщает Zakon.kz.
Российскому наставнику была предложена должность в штабе нового главного тренера Галыма Мамбеталиева.
Однако Буцаев объяснил свой уход из "Барыса" возможным конфликтом интересов с казахстанским специалистом.
"Расстались с "астанчами" профессионально в соответствии с регламентом КХЛ. Все те гарантии в контракте, которые имел как главный тренер, были выполнены, и никто ни к кому претензий не имеет. Для многих в команде вчерашний день оказался, как ушат ледяной воды на голову, но жизнь продолжается, люди делают выбор. Мне надо было пройти процедуру расторжения контракта как главного тренера. И если бы я согласился на должность помощника, то надо было подписать новый трудовой договор". Вячеслав Буцаев
54-летний российский тренер проработал в клубе из Астаны всего лишь 23 дня.
"Честно объяснил новому руководителю свою позицию. Не могут быть вместе новый главный тренер и наставник, который работал до него, пускай и короткий период. Это будет неэтично, и, наверное, здесь будет присутствовать конфликт интересов. На лавке должен быть один хозяин, один вожак. В противном случае команда это чувствует, и мои обоснования этой ситуации, должны были быть так и сделаны. В моей биографии здесь останется частичка сердца". Вячеслав Буцаев
Кардинальные изменения в "Барысе" начались 17 октября, сначала клуб объявил о назначении нового генерального директора Нурлана Оразбаева.
Затем столичная дружина сменила главного тренера, вместо Буцаева пришел Галым Мамбеталиев.
И в тот же день "Барыс" сообщил о расставании со всеми легионерами, кроме голкипера Маттсона.
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