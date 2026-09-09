"Барыс" разгромил соперника во втором матче сезона КХЛ

На домашнем льду команда встретилась с уфимским "Салаватом Юлаевым" и в результативной игре одержала победу со счетом 8:6, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, столичный "Барыс" провел второй матч в новом сезоне КХЛ 9 сентября 2026 года.

У "Барыса" шайбы забросили Джастин Бейли, Логан Дэй, Тайс Томпсон (дубль), Чейз Приски, Мэйсон Морелли, Ансар Шайхмедденов и Кирилл Ляпунов.

До этой встречи "Салават Юлаев" успел провести два матча в регулярном чемпионате и оба завершил победами. Уфимцы обыграли в гостях "Северсталь" (3:2) и "Авангард" (4:0).

"Барыс" начал сезон с разгромной победы над "Сибирью" – 7:1.

Теперь 12 сентября казахстанцы сыграют дома с хабаровским "Амуром", а "Салават Юлаев" 16 сентября примет казанский "Ак Барс".

Еще одна громкая победа связана с теннисом. Елена Рыбакина 9 сентября 2026 года обыграла китаянку Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале US Open и впервые в истории Казахстана возглавит мировой рейтинг WTA. Сразу после этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку с завоеванием звания первой ракетки мира. Он отметил, что Елена Рыбакина вписала свое имя в летопись мирового тенниса.