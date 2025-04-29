"Трактор" сотворил четвертый камбэк в текущем сезоне Кубка Гагарина
Подопечные Бенуа Гру выиграли четвертый матч в текущем плей-офф КХЛ, где "челябинцы" проигрывали сопернику по ходу игры как минимум со счетом 0:2.
Такой сценарий произошел и во встрече с московской дружиной, когда уральский коллектив уступал две шайбы, а затем забил три гола подряд, включая и победную четвертую.
Начало матча было не особо радужным для хозяев льда, дубль Джордана Уила подарил "бело-голубым" надежду на положительный итог.
Однако челябинская команда славится своим характером, что доказала сразу тремя шайбами в ворота "Динамо". Авторами этих результативных действий стали Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин и Бадди Робинсон.
В середине третьего периода гости восстановили равновесие, благодаря Даниилу Пыленкову. Но за шесть минут до финального свистка решающую шайбу за "Трактор" забросил Василий Глотов – 4:3.
Днем ранее чемпион КХЛ, ярославский "Локомотив" на своей арене проиграл "Авангарду" (Омск) в первой игре серии полуфинала Кубка Гагарина-2025