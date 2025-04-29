"Трактор" сотворил четвертый камбэк в текущем сезоне Кубка Гагарина

28 апреля челябинский хоккейный клуб "Трактор" у себя дома переиграл московское "Динамо" (4:3) в первом поединке полуфинала Кубка Гагарина нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Бенуа Гру выиграли четвертый матч в текущем плей-офф КХЛ, где "челябинцы" проигрывали сопернику по ходу игры как минимум со счетом 0:2.

Такой сценарий произошел и во встрече с московской дружиной, когда уральский коллектив уступал две шайбы, а затем забил три гола подряд, включая и победную четвертую.

Начало матча было не особо радужным для хозяев льда, дубль Джордана Уила подарил "бело-голубым" надежду на положительный итог.

Однако челябинская команда славится своим характером, что доказала сразу тремя шайбами в ворота "Динамо". Авторами этих результативных действий стали Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин и Бадди Робинсон.

В середине третьего периода гости восстановили равновесие, благодаря Даниилу Пыленкову. Но за шесть минут до финального свистка решающую шайбу за "Трактор" забросил Василий Глотов – 4:3.

Днем ранее чемпион КХЛ, ярославский "Локомотив" на своей арене проиграл "Авангарду" (Омск) в первой игре серии полуфинала Кубка Гагарина-2025