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Спорт

Вальверде подарил шанс "Реалу" остаться в чемпионской гонке Ла Лиги

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 09:29 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 21 апреля мадридский футбольный клуб "Реал" сумел одержать очень трудную победу в рамках испанского чемпионата. Единственный и столь нужный гол на 93-й минуте поединка в ворота "Атлетико" забил уругваец Вальверде, сообщает Zakon.kz.

Благодаря победе со счетом 1:0 в рамках игр 32-го тура Ла Лиги королевский коллектив сохранил шансы на "золото" текущего сезона.

Спасителем "Реала" стал полузащитник "Реала" и капитан сборной Уругвая Федерико Вальверде, который забил решающий мяч на 93-й минуте поединка.

После битвы с "Атлетико" команда Карло Анчелотти все еще продолжает погоню за лидером испанского первенства "Барселоной".

"Блауграна" днем ранее чуть не проиграла "Сельте". Каталонская дружина вырвала победу 4:3, проигрывая по ходу встречи – 1:3.

Сейчас в активе "сине-гранатовых" 73 очка, а у "сливочных" 69. На третьей строчке таблицы Ла Лиги расположился "Атлетико" (63). До конца сезона в чемпионате Испании командам осталось провести шесть туров.

И одно из самых главных сражений в чемпионской гонке пройдет 11 мая, когда встретятся "Барселона" и "Реал". Скорее всего, там и решится судьба титула текущего сезона.

Стоит отметить, что в прошедшем матче против "Атлетико" на поле не выходил главный снайпер "Галактикос" Килиан Мбаппе. Француз пропускал игру из-за дисквалификации.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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