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Спорт

Глава Минтуризма высказался о гибели двух человек на марафоне в Алматы

Глава Минтуризма высказался о гибели двух человек на марафоне в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 10:50 Фото: unsplash
В Казахстане ужесточат требования к проведению массовых спортивных мероприятий после гибели двух человек на марафоне, который прошел в Алматы 20 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне заявил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

"Гибель двух участников во время полумарафона в Алматы – трагическое событие, требующее особого внимания. В настоящее время по данному инциденту проводится всесторонняя проверка. Анализируются состояние здоровья участников, организация соревнований, уровень медицинского обеспечения и соблюдение регламента безопасности. Будут ужесточены требования к проведению подобных мероприятий, реализуемых местными исполнительными органами. Массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации", – написал он в Instagram в воскресенье.

По его словам, Минтуризма и спорта РК разработает конкретные предложения по данному вопросу и направит их в соответствующие структуры.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – заключил Ербол Мырзабосынов.

Ранее сообщалось, что в Алматы во время проведения Almaty Half Marathon скончались двое участников – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. На сайте забега отмечалось, что погибшие уже преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками подобных спортивных мероприятий в Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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