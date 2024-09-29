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"Байер" прервал победную серию "Баварии" из шести матчей

Футбол Ничья Бундеслига, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 16:32 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Самая титулованная футбольная команда Германии, "Бавария" во главе с новым тренером Винсеном Компани впервые потеряла очки в сезоне, сыграв вничью (1:1) с действующим чемпионом Бундеслиги – "Байером". "Мюнхенцы" прервали серию из 6 побед, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Компани в рамках 5-го тура немецкого первенства дома сумели уйти от поражения с лучшей командой прошлого сезона – 1:1.

На 31-й минуте поединка счет открыл полузащитник "фармацевтов" – Роберт Андрих. Под конец первого тайма Александар Павлович выровнял положение на табло.


Таким образом прервана шести матчевая победная серия "баварцев". Ранее они на уровне немецких соревнований победили "Ульм" (4:0), "Вольфсбург" (3:2), "Фрайбург" (2:0), "Хольштайн" (6:1) и "Вердер" (5:0). Плюс была разгромлена загребское "Динамо" в Лиге чемпионов – 9:2.

Несмотря на потерю очков в домашней встрече, мюнхенский супер-коллектив продолжает лидировать в Бундеслиге, набрав 13 очков. А команда Хаби Алонсо на третьей позиции (10).

Между тем сменился лидер в турнирной таблице АПЛ, на вершину взобрался "Ливерпуль", обогнав "Манчестер Сити".

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