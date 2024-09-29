"Байер" прервал победную серию "Баварии" из шести матчей
Подопечные Компани в рамках 5-го тура немецкого первенства дома сумели уйти от поражения с лучшей командой прошлого сезона – 1:1.
На 31-й минуте поединка счет открыл полузащитник "фармацевтов" – Роберт Андрих. Под конец первого тайма Александар Павлович выровнял положение на табло.
Таким образом прервана шести матчевая победная серия "баварцев". Ранее они на уровне немецких соревнований победили "Ульм" (4:0), "Вольфсбург" (3:2), "Фрайбург" (2:0), "Хольштайн" (6:1) и "Вердер" (5:0). Плюс была разгромлена загребское "Динамо" в Лиге чемпионов – 9:2.
Несмотря на потерю очков в домашней встрече, мюнхенский супер-коллектив продолжает лидировать в Бундеслиге, набрав 13 очков. А команда Хаби Алонсо на третьей позиции (10).
Между тем сменился лидер в турнирной таблице АПЛ, на вершину взобрался "Ливерпуль", обогнав "Манчестер Сити".