19 апреля немецкий футбольный клуб "Бавария" на домашней арене переиграл "Штутгарт" со счетом 4:2 в рамках игр 30-го тура чемпионата Германии и досрочно завоевал титул лучшей команды страны, сообщает Zakon.kz.

"Мюнхенцы" достигли подобного рубежа 35-й раз в своей истории, что является рекордом немецкого футбола. Поединок на "Альянц Арене" был открыт голом в исполнении Криса Фюриха, когда тот отличился на 21-й минуте.

Спустя время Рафаэл Геррейру сравнял счет на табло. Но уже до перерыва Николас Джексон и Альфонсо Дэвис сделали результат комфортным для хозяев поля.

Во втором тайме Гарри Кейн довел счет до разгромного. На исходе встречи Чема Андрес немного сократил отставание – 4:2.

Благодаря этой победе "красные" досрочно за четыре тура до окончания Бундеслиги стали чемпионами Германии.

Мюнхенский суперклуб второй год подряд берет "золото" немецкого первенства и в 13-й раз за последние 14 лет. А для его наставника Венсана Компани это третий трофей в его карьере.

"Великолепные ощущения, каждый титул для меня как первый, этими моментами нужно наслаждаться, потому что за ними стоит тяжелая работа в течение многих лет, а не только в этом сезоне. Сезон еще не окончен, еще есть планы, где нужно выиграть. Матч с ПСЖ в Лиге чемпионов УЕФА, пожалуй, это самое сложное испытание. Но перед этим у нас будет игра с "Байером" в Кубке страны". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

На прошлой неделе статус своего сына в бельгийском парламенте поднял 78-летний Пьер Компани.

Oтец главного тренера "Баварии" пришел на заседание Палаты представителей Бельгии в шарфе мюнхенского клуба.