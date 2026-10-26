#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
451.05
504.95
5.6
Спорт

Рафаэль Уразбахтин покидает пост главного тренера ФК "Кайрат"

Футбол Отставка Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 14:07 Фото: Instagram/f.c.kairat
26 октября наставник алматинского футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин по собственной инициативе подал в отставку. Руководство "желто-черных" удовлетворило заявление об уходе тренера, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Кайрата", 47-летний специалист возглавил основную команду в сентябре 2024 года и уже по итогам того сезона привел "желто-черных" к чемпионству Казахстана.

Через год под его руководством алматинская команда завоевала Суперкубок страны, защитила чемпионский титул и впервые в истории пробилась в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

В сезоне 2026 года "Кайрат" вышел в общий этап Лиги конференций УЕФА и завоевал серебряные медали чемпионата страны.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Жора Арутюнян, ранее возглавлявший "Кайрат-Жастар".

Под его руководством команда будет готовиться к предстоящему матчу против "Алтая" в рамках заключительного 30-го тура КПЛ-2026.

Накануне алматинская дружина практически завершила нынешний сезон, гарантировав себе "серебро" чемпионата страны в ничейном поединке с "Актобе".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
тренер Рафаэль Уразбахтин
13:48, 29 апреля 2026
Рафаэль Уразбахтин уходит из "Кайрата"? В клубе сделали официальное заявление
&quot;Кайрат&quot; - &quot;Селтик&quot;
04:17, 27 августа 2025
Триумф "Кайрата" прокомментировал Рафаэль Уразбахтин
Копенгаген - Кайрат
07:25, 26 ноября 2025
"Копенгаген" – "Кайрат": Уразбахтин прокомментировал будущий матч
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Луиш Нани на тренировке &quot;Актобе&quot;
15:05, Сегодня
Луиш Нани попрощался с болельщиками "Актобе"
Чемпионат Азии среди сеньоров 2026
14:55, Сегодня
Двенадцать медалей выиграли шахматисты Казахстана на чемпионате Азии среди сеньоров
World Tour
14:50, Сегодня
Казахстанские шорт-трекисты не выиграли ни одной медали на элитном турнире в Канаде
Даниил Медведев с тарелкой победителя турнира в Алматы
14:41, Сегодня
Уникальное достижение покорилось Даниилу Медведеву на Almaty Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: