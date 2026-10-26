Рафаэль Уразбахтин покидает пост главного тренера ФК "Кайрат"

26 октября наставник алматинского футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин по собственной инициативе подал в отставку. Руководство "желто-черных" удовлетворило заявление об уходе тренера, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Кайрата", 47-летний специалист возглавил основную команду в сентябре 2024 года и уже по итогам того сезона привел "желто-черных" к чемпионству Казахстана.

Через год под его руководством алматинская команда завоевала Суперкубок страны, защитила чемпионский титул и впервые в истории пробилась в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

В сезоне 2026 года "Кайрат" вышел в общий этап Лиги конференций УЕФА и завоевал серебряные медали чемпионата страны.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Жора Арутюнян, ранее возглавлявший "Кайрат-Жастар".

Под его руководством команда будет готовиться к предстоящему матчу против "Алтая" в рамках заключительного 30-го тура КПЛ-2026.

Накануне алматинская дружина практически завершила нынешний сезон, гарантировав себе "серебро" чемпионата страны в ничейном поединке с "Актобе".