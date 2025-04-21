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Спорт

Овечкин озвучил амбициозную цель "Вашингтона" перед играми Кубка Стэнли-2025

Хоккей Цель Кубок Стэнли, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 15:36 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 22 апреля клуб лучшего снайпера НХЛ Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" вступает в борьбу за престижный трофей – Кубок Стэнли, сообщает Zakon.kz.

Соперником столичной дружины в первом раунде нынешнего Кубка Стэнли будет "Монреаль Канадиенз".

Команда Овечкина к первой домашней игре в плей-офф подошла в не очень уверенной форме, проиграв 3 из 4 последних матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

"Были взлеты и падения, но мы всегда поддерживали друг друга и были на одной волне. У нас появились новые лица. Думаю, все чувствуют себя желанными гостями, понимают, что это особенный коллектив. Уверен, как только шайба упадет на лед, все будут в режиме зверя и полностью мотивированы". Александр Овечкин

По итогам регулярного чемпионата "Кэпиталз" занял первое место в Восточной конференции. А сам Овечкин улучшил рекорд канадца Уэйна Гретцки в 894 шайбы.

"Дело не в рекорде, главное сейчас для нас – выиграть еще один Кубок Стэнли. Весь год упорно трудимся ради этого. Так что это веселое время года для всех". Александр Овечкин

11 апреля капитану "Вашингтона" подарили золотую клюшку за рекордный 895-й гол в НХЛ. Несколько дней назад Овечкин забил свою 897-ю шайбу в заключительном матче регулярного сезона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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