Казахстанские велотрекисты дерзко взяли три медали в Гонконге
Фото: pexels
Сборная Казахстана по велогонкам на треке завоевала три медали на международном турнире Hong Kong International Track CUP в Гонконге, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 68 стран. Казахстанцы выиграли две серебряные и одну бронзовую медаль.
Фото: Telegram-канал TeamQazaqstan
В дисциплине "мэдисон" Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов в дуэте заняли второе место, уступив представителям Японии.
В отборочном туре Илья Карабутов завоевал серебро, а Рамис Динмухаметов – бронзу.
Ранее казахстанская каратистка завоевала "серебро" престижного турнира.
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