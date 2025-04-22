Казахстанские велотрекисты дерзко взяли три медали в Гонконге

Сборная Казахстана по велогонкам на треке завоевала три медали на международном турнире Hong Kong International Track CUP в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 68 стран. Казахстанцы выиграли две серебряные и одну бронзовую медаль.

Фото: Telegram-канал TeamQazaqstan

В дисциплине "мэдисон" Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов в дуэте заняли второе место, уступив представителям Японии.

В отборочном туре Илья Карабутов завоевал серебро, а Рамис Динмухаметов – бронзу.

Ранее казахстанская каратистка завоевала "серебро" престижного турнира.