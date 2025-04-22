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Спорт

Казахстанские велотрекисты завоевали три медали в Гонконге

Велогонки, спортсмены, велосипеды, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 07:20 Фото: pexels
Сборная Казахстана по велогонкам на треке выиграла три медали на международном турнире Hong Kong International Track CUP в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 68 стран. Казахстанцы выиграли две серебряные и одну бронзовую медаль.

Фото: Telegram-канал TeamQazaqstan

В дисциплине "мэдисон" Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов в дуэте заняли второе место, уступив представителям Японии.

В отборочном туре Илья Карабутов завоевал "серебро", а Рамис Динмухаметов – "бронзу".

Ранее казахстанская каратистка завоевала "серебро" престижного турнира.

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Аксинья Титова
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