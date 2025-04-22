"Авангард" и "Салават Юлаев" мужественно сражаются в 1/4 финала Кубка Гагарина

Поздно вечером 21 апреля состоялись два интригующих поединка в рамках четвертьфинала Кубка Гагарина-2025, где омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев" не сдали свои позиции и добились седьмых решающих матчей в серии со своими соперниками, сообщает Zakon.kz.

"Авангард" второй сезон подряд отыгрался с 1-3 в серии против ярославского "Локомотива". Теперь команды разыграют путевку в полуфинал Кубка Гагарина в седьмом заключительном поединке, который пройдет 23 апреля на арене "железнодорожников".

Что касается шестой встречи, то здесь команда Ги Буше обыграла "Локомотив" с сухим счетом 3:0.

Авторами победных шайб у хозяев льда стали Евгений Кулик, Наиль Якупов и Рид Буше.

В другом противостоянии 1/4 финала Кубка Гагарина "Салават Юлаев" на выезде переиграл московский "Спартак" в овертайме – 2:1. Тем самым уфимский клуб также перевел в седьмой матч свою серию с "красно-белыми", который запланирован на 23 апреля.

В московском поединке гости открыли счет усилиями Владислава Ефремова. Затем Сергей Лукьянцев восстановил равновесие. А на 15-й минуте овертайма победу "Салавату" принес защитник Алексей Василевский.

Пока остальные команды добиваются права сыграть в полуфинале Кубка Гагарина, 20 апреля туда уже первым пробился челябинский "Трактор".