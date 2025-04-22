"Авангард" и "Салават Юлаев" мужественно сражаются в 1/4 финала Кубка Гагарина
"Авангард" второй сезон подряд отыгрался с 1-3 в серии против ярославского "Локомотива". Теперь команды разыграют путевку в полуфинал Кубка Гагарина в седьмом заключительном поединке, который пройдет 23 апреля на арене "железнодорожников".
Что касается шестой встречи, то здесь команда Ги Буше обыграла "Локомотив" с сухим счетом 3:0.
Авторами победных шайб у хозяев льда стали Евгений Кулик, Наиль Якупов и Рид Буше.
В другом противостоянии 1/4 финала Кубка Гагарина "Салават Юлаев" на выезде переиграл московский "Спартак" в овертайме – 2:1. Тем самым уфимский клуб также перевел в седьмой матч свою серию с "красно-белыми", который запланирован на 23 апреля.
В московском поединке гости открыли счет усилиями Владислава Ефремова. Затем Сергей Лукьянцев восстановил равновесие. А на 15-й минуте овертайма победу "Салавату" принес защитник Алексей Василевский.
Пока остальные команды добиваются права сыграть в полуфинале Кубка Гагарина, 20 апреля туда уже первым пробился челябинский "Трактор".