Российская теннисистка сообщила о помолвке с баскетболистом Единой лиги
Фото: Instagram/yana_sizikova
59-я ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Яна Сизикова объявила о помолвке с российским баскетболистом Михаилом Кулагиным. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
"Ну, в общем да", – написала Сизикова и опубликовала фотографию помолвочного кольца.
Яне Сизиковой 30 лет. Она победительница шести турниров WTA в парном разряде; чемпионка летней Универсиады (2019) в миксте. В парном рейтинге WTA максимально поднималась до 40-й строчки.
30-летний Михаил Кулагин играет на позиции атакующего защитника в клубе Единой лиги "Самара". Участник Матча всех звезд Единой лиги (2018, 2021, 2024).
Ранее латвийская спортсменка Елена Остапенко стала первой теннисисткой, которой удалось обыграть Игу Швёнтек и Арину Соболенко на одном грунтовом турнире.
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