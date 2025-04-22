#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
521.53
601.01
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
521.53
601.01
6.43
Все о теннисе

Российская теннисистка сообщила о помолвке с баскетболистом Единой лиги

Яна Сизикова, российская теннисистка , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 15:22 Фото: Instagram/yana_sizikova
59-я ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Яна Сизикова объявила о помолвке с российским баскетболистом Михаилом Кулагиным. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
"Ну, в общем да", – написала Сизикова и опубликовала фотографию помолвочного кольца.

Яне Сизиковой 30 лет. Она победительница шести турниров WTA в парном разряде; чемпионка летней Универсиады (2019) в миксте. В парном рейтинге WTA максимально поднималась до 40-й строчки.

30-летний Михаил Кулагин играет на позиции атакующего защитника в клубе Единой лиги "Самара". Участник Матча всех звезд Единой лиги (2018, 2021, 2024).

Ранее латвийская спортсменка Елена Остапенко стала первой теннисисткой, которой удалось обыграть Игу Швёнтек и Арину Соболенко на одном грунтовом турнире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов с победы стартовал на турнире в Вечном городе
Все о теннисе
16:36, Сегодня
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов с победы стартовал на турнире в Вечном городе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: