Смаков подверг жесткой критике казахстанский футбол после матча с "Ордабасы"

19 апреля в Шымкенте прошел футбольный матча КПЛ-2025 между "Ордабасы" и Жетысу (Талдыкорган). На послематчевой пресс-конференции выступил главный тренер "семиреченцев" – Самат Смаков, который высказал недовольство в развитии профессионального футбола в стране, сообщает Zakon.kz.

Легендарный в прошлом футболист сборной Казахстана направил свой гнев на судейскую бригаду прошедшего матча, а также затронул тему развития всего футбола по отношению с нашими соседями по Центральной Азии.

"Очень тяжело играть, когда ты играешь против 13 человек. Никогда не затрагивал судейскую тему, но сегодня был чистый беспредел. Рефери, который судил нас, является одним из руководителей судейского департамента и сам себя назначает на матч. Скажу так: "Не того вы собрались топить". Я буду говорить все и молчать не буду. Куда катится наш футбол? Вы сами видите, что с каждым годом все хуже и хуже. "Ордабасы" – одна из самых богатых команд, обыграла сегодня самую нищую команду". Главный тренер "Жетысу" Самат Смаков

Сам же наставник "Жетысу" во время игры получил красную карточку и покинул поле раньше времени.

"Какой Чемпионат мира, какая Европа? Никогда туда не выйдем, пока у нас здесь творится такой беспредел. У меня претензии к другим людям, у меня претензии к тем, кто назначает и к вышестоящим руководителям. Наши соседи узбеки убежали от нас на 15 лет, таджики по юношам на мир поедут. А мы будем прозябать в нашем болоте". Самат Смаков

Что касаемо самого матча, то здесь шымкентский коллектив сумел выиграть (1:0) и одержать первую победу в КПЛ-2025.

Южане, набрав пять очков, покинули предпоследнее место и сейчас размещаются на девятой строчке турнирной таблицы.

Между тем, 19 апреля, в Костанае прошел центральный поединок пятого тура казахстанского чемпионата, где "Тобол" обыграл "Актобе" со счетом 2:0.