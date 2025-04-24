Один из лидеров "Реала" выбыл из строя почти на три месяца
Фото: Instagram/realmadrid
Французский полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга вышел из строя до конца текущего сезона из-за травмы, полученной в матче 33-го тура Ла Лиги против "Хетафе", сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы "сливочных", 22-летний хавбек прошел медобследование и по его итогам у него обнаружили разрыв сухожилия мышцы бедра.
По некоторым сведениям, Камавинга не сможет вернуться на поле на протяжении ближайших трех месяцев. Это означает, что француз пропустит клубный чемпионат мира в США.
Точно его не будет на ближайших двух "Эль-класико" против "Барселоны", одна из которых – финал Кубка Испании – пройдет поздно ночью 26 апреля.
Тем временем, забуксовавший в последнее время "Реал" с трудом обыгрывает своих соперников по Ла Лиге. Один из таких поединков был зафиксирован накануне, когда турецкий талант Арда Гюлер спас команду в выездном матче с "Хетафе".
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