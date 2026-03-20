Спорт

Основной вратарь "Реала" выбыл из строя перед важными играми в Лиге чемпионов

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 11:28 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Одна из главных звезд мадридского "Реала" и основной игрок бастиона команды Тибо Куртуа не сможет помочь своим коллегам в ближайшем дерби с "Атлетико" (Ла Лига) и обоих матчах с "Баварией" (Лига чемпионов), сообщает Zakon.kz.

Голкипер "сливочных" получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Манчестер Сити".

У Куртуа обнаружили мышечный дискомфорт еще во время предматчевой разминки, однако бельгиец отыграл весь первый тайм и затем его заменил запасной вратарь "Реала" Андрей Лунин.

О данной ситуации уже проинформировали в пресс-службе клуба, отметив, что у Тибо диагностировали повреждение прямой мышцы правого бедра.

По предварительной информации, Тибо Куртуа выбыл из строя команды примерно на шесть недель.

В итоге он не сыграет против "Атлетико" (22 марта), а также пропустит два матча с немецкой "Баварией" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (7 и 15 апреля).

