Турецкий талант "Реала" спас команду в матче чемпионата Испании

После вылета мадридского "Реала" из Лиги чемпионов УЕФА, команда Карло Анчелотти сейчас показывает невыразительную игру в испанском первенстве. В ночь на 24 апреля "сливочные" с большим напрягом на выезде переиграли "Хетафе" – 1:0, сообщает Zakon.kz.

"Реал" сумел обыграть середнячка турнирной таблицы, благодаря голу 20-летнего турка Арда Гюлера, в рамках игр 33-го тура Ла Лиги.

Плюс к этому королевский коллектив доигрывал гостевой матч в меньшинстве, после травмы Эдуардо Камавинга. "Сливочные" не могли сделать замену из-за лимита, который закончился перед уходом с поля француза.

Обыграв "Хетафе", команда Анчелотти одержала вторую нелегкую победу на уровне испанского первенства.

В ночь на 21 апреля в поединке с "Атлетиком" из Бильбао (1:0) спасителем команды стал уругваец Вальверде.

"Я не расстроен, цель была взять три очка. Первый тайм получился получше, во втором было сложнее. Гюлер сыграл в центре и смотрелся здорово. Его навыки плеймейкера феноменальны. Он будет чаще играть на этой позиции. Действительно старались надежнее сыграть в обороне, а в атаке недоставало эффективности. Надо действовать эффективнее. Родриго должен играть. Он давно не забивал, но забьет, полностью уверен в нем". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Несмотря на победу, королевский клуб по-прежнему отстает от "Барселоны" на четыре очка по итогам 33-го тура.

Днем ранее каталонская команда была сильнее "Мальорки" – 1:0.

26 апреля болельщиков мирового футбола ждет очередное шоу под названием "Эль-класико". "Галактикос" встретятся с "блауграной" в финале Кубка Испании.