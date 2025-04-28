#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
515.03
584.82
6.24
Спорт

Чемпион КХЛ проиграл на старте полуфинала Кубка Гагарина-2025

Хоккей Победа Кубок Гагарина, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 09:52 Фото: Instagram/hcsalavat
27 апреля стартовал первый полуфинальный поединок Кубка Гагарина-2025, где "Салават Юлаев" обыграл на выезде "Локомотив" со счетом 3:1 и повел в серии 1-0, сообщает Zakon.kz.

Действующие победители регулярного чемпионата КХЛ и главные фавориты нынешнего плей-офф пропустили уже на второй минуте домашней встречи. Счет в матче открыл форвард "Салавата" Данил Алалыкин.

В начале второго периода "ярославцы" сумели восстановить равновесие усилиями Рушана Рафикова. Ничейный результат держался долгое время, и все решилось за финальные семь минут.

Сначала Михаил Науменков вывел уфимский клуб вперед, а затем Александр Хмелевски забросил шайбу в пустые ворота. В итоге 3:1 и гостевой успех команды Виктора Козлова, они повели в серии 1-0 на старте третьего раунда Кубка Гагарина.

Другой полуфинальный поединок данных состязаний, где встречаются "Трактор" и "Динамо", начнется вечером 28 апреля в Челябинске.

Подопечные Бенуа Гру в четвертьфинале Кубка Гагарина были сильнее минского "Динамо" (4-1), а "москвичи" преодолели сопротивление казанского "Ак Барса" (4-2).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Вашингтон" vs "Монреаль": итоги серии четвертого матча Кубка Стэнли
Спорт
08:10, Сегодня
"Вашингтон" vs "Монреаль": итоги серии четвертого матча Кубка Стэнли
Казахстанский боксер прославился мощным ударом в Ташкенте
Спорт
05:58, Сегодня
Казахстанский боксер прославился мощным ударом в Ташкенте
Казахстанский клуб впервые победил в Лиге чемпионов
Спорт
02:40, 28 апреля 2025
Казахстанский клуб впервые победил в Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: