Чемпион КХЛ проиграл на старте полуфинала Кубка Гагарина-2025

27 апреля стартовал первый полуфинальный поединок Кубка Гагарина-2025, где "Салават Юлаев" обыграл на выезде "Локомотив" со счетом 3:1 и повел в серии 1-0, сообщает Zakon.kz.

Действующие победители регулярного чемпионата КХЛ и главные фавориты нынешнего плей-офф пропустили уже на второй минуте домашней встречи. Счет в матче открыл форвард "Салавата" Данил Алалыкин.

В начале второго периода "ярославцы" сумели восстановить равновесие усилиями Рушана Рафикова. Ничейный результат держался долгое время, и все решилось за финальные семь минут.

Сначала Михаил Науменков вывел уфимский клуб вперед, а затем Александр Хмелевски забросил шайбу в пустые ворота. В итоге 3:1 и гостевой успех команды Виктора Козлова, они повели в серии 1-0 на старте третьего раунда Кубка Гагарина.

Другой полуфинальный поединок данных состязаний, где встречаются "Трактор" и "Динамо", начнется вечером 28 апреля в Челябинске.

Подопечные Бенуа Гру в четвертьфинале Кубка Гагарина были сильнее минского "Динамо" (4-1), а "москвичи" преодолели сопротивление казанского "Ак Барса" (4-2).