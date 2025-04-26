"Барселона" – "Реал": итоги безумного противостояния

В ночь с 26 на 27 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье завершился финал Кубка Испании, где "Барселона" противостояла мадридскому "Реалу", сообщает Zakon.kz.

В последний раз "Барселона" и "Реал" встречались между собой в январе в финале Суперкубка Испании. Тогда команда Ханси Флика разгромила мадридцев со счетом 5:2 и завоевала трофей.

В этот раз основное время матча завершилось со счетом 2:2 по итогам 90 минут с учетом всех добавленных. Футболистов и фанатов ожидало еще как минимум 30 минут дополнительного времени.

Но первый дополнительный тайм завершился без забитых мячей. Затем Кунде вновь вывел "Барселону" вперед. Модрич ошибся в передаче и тут Кунде перехватил мяч забив третий гол для своей команды.

В итоге "Барселона" дожала "Реал" в дополнительное время. Счет – 3:2. Кубок Испании достается каталонской команде.

25 апреля на "Астана Арене" прошел "Матч легенд" между ветеранами казахстанского и мирового футбола.