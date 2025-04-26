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Спорт

Хоккеисты Казахстана уступили соперникам из Украины, взяв "бронзу" чемпионата мира

Хоккей: Казахстан - Украина, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 03:05 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
26 апреля в заключительном туре сборная U18 уступила сверстникам из Украины в венгерском Секешфехерваре, сообщает Zakon.kz.

В составе казахстанской команды по шайбе забросили выступающие в молодежной команде "Барыса" – "Снежные Барсы" Алишер Саркенов и Алихан Бакыт, завершив игру со счетом 2:3.

Победу на чемпионате мира одержала сборная Дании, выигравшая все матчи. Казахстанцы с семью очками заняли третье место и стали бронзовыми призерами.

Такое положение дел все же не устроило казахстанских болельщиков. В комментариях они решили не сдерживаться и по-настоящему "выпустили пар".

"Проиграть Украине в хоккее – это как проиграть Непалу в футболе. Реально надо менять систему, тренеров. С монополией детской школы "Барыс" хоккей в Казахстане начал умирать", – отметил кто-то из знакомых с этим видом спорта.

Другой фанат со знанием дела отметил, что проиграла не команда, проиграл тренер. По его мнению, ставки были сделаны на индивидуальных игроков.

В этот же день Бакыт Кусакбаева принесла Казахстану третью медаль чемпионата Азии по дзюдо.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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