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Очередное поражение: "Барыс" уступил "Амуру"

Очередное поражение: "Барыс" уступил "Амуру" Фото: hcbarys.kz
В заключительном выездном матче сезона "Барыс" с минимальным разрывом уступил "Амуру", сообщает Zakon.kz.

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Стартовый отрезок прошел при колоссальном игровом преимуществе хозяев. "Амур" в этом периоде успел даже поиграть в формате "5 на 3". Но долгое время подобрать ключи к владениям Андрея Шутова не получалось. Лишь за 14 секунд до перерыва Кирилл Слепец отличным броском в девятку открыл счет.

Александр Хохлачёв упрочил преимущество хабаровчан, успешно сыграв на чужом пятаке. На помощь "Барысу" пришло большинство, которое стало для гостей первым в матче. В этом моменте Джозеф ЛаБейт результативно подставил клюшку под бросок Понтуса Оберга. Это взятие стало заключительным в игре.

"Амур" – "Барыс" 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 – 19:46 – Слепец (Панюков)

2:0 – 27:29 – Хохлачёв (Гуркин, Броадхёрст)

2:1 – 37:06 – ЛаБейт (Оберг) ГБ

Вратари: Бобков – Шутов

Ранее сообщалось, что во втором поединке владивостокского "Адмирала" и астанинского "Барыса" казахстанская команда прервала свою серию поражений.

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