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Спорт

Стали известны финалисты Кубка Англии-2025 по футболу

Футбол Финал Кубка Англии, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 11:44 Фото: Instagram/mancity
27 апреля определились участники финального матча Кубка Англии нынешнего сезона: 17 мая за престижный трофей поспорят "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас", сообщает Zakon.kz.

Накануне "горожане" в полуфинальном поединке на "Уэмбли" переиграли "Ноттингем Форест" со счетом 2:0 благодаря голам Рико Хенри Марка Луиса и Йошко Гвардиола.

Днем ранее "Кристал Пэлас" разгромил "Астон Виллу" – 3:0. Авторами победных мячей у "орлов" стали Эберечи Эзе и Исмаила Сарр (дубль).

Стоит заметить, что "небесно-голубые" в третий раз подряд будут играть в финале Кубка страны. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли этот турнир в 2023 году, но проиграли в прошлом сезоне.

Решающая битва между "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас" за Кубок Англии пройдет 17 мая на "Уэмбли".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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