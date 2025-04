Каких заслуг удостоился Арне Слот за один сезон работы в "Ливерпуле"

Благодаря его работе "мерсисайдцы" досрочно стали чемпионами Англии за четыре тура до окончания сезона.

До этого Слот побеждал в чемпионате и Кубке Нидерландов с клубом "Фейноорд". 46-летний наставник встал у руля "красных" летом 2024 года, заменив немца Юргена Клоппа.

Также Арне стал первым тренером из Голландии, кому удалось выиграть английскую Премьер-лигу.

Вдобавок Слот стал шестым специалистом, выигравшим английское первенство в первый сезон работы в клубе.

Managers to win the Premier League title in their first season at a club:



🔵 Jose Mourinho (Chelsea)

🔵 Carlo Ancelotti (Chelsea)

🔵 Manuel Pellegrini (Man City)

🔵 Claudio Ranieri (Leicester)

🔵 Antonio Conte (Chelsea)

🔴 Arne Slot (Liverpool)



