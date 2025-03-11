ФК "Ливерпуль" может праздновать первый титул текущего сезона
Фото: Instagram/liverpoolfc
Футбольные эксперты Европы уже отдали главный трофей английской Премьер-лиги клубу "Ливерпуль". Специалисты считают, что "красные" выиграют английский чемпионат с вероятностью 99,5%, сообщает Zakon.kz.
По мнению суперкомпьютера Opta, "Ливерпуль" гарантированно должен выиграть золотые медали АПЛ-2025. Шансы у главного преследователя "Арсенала" почти минимальны и равны 0,5%.
У остальных команд практически нет никаких шансов на трофей, можно сказать, даже приближены к 0,0% по версии Opta.
Фото: Instagram/liverpoolfc
Сейчас подопечные Арне Слота лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков. За ними идут "канониры" (55) и "лесники" (51).
Свой будущий успех "мерсисайдцы" закрепили на прошедших выходных, когда дома переиграли футболистов "Саутгемптона" – 3:1.
А лидер "красных" Мохамед Салах в том матче установил ряд личных рекордов.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript