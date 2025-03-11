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Спорт

ФК "Ливерпуль" может праздновать первый титул текущего сезона

Футбол Титул АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 11:05 Фото: Instagram/liverpoolfc
Футбольные эксперты Европы уже отдали главный трофей английской Премьер-лиги клубу "Ливерпуль". Специалисты считают, что "красные" выиграют английский чемпионат с вероятностью 99,5%, сообщает Zakon.kz.

По мнению суперкомпьютера Opta, "Ливерпуль" гарантированно должен выиграть золотые медали АПЛ-2025. Шансы у главного преследователя "Арсенала" почти минимальны и равны 0,5%.

У остальных команд практически нет никаких шансов на трофей, можно сказать, даже приближены к 0,0% по версии Opta.

Футбол Ливерпуль Фаворит, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 11:05

Фото: Instagram/liverpoolfc

Сейчас подопечные Арне Слота лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков. За ними идут "канониры" (55) и "лесники" (51).

Свой будущий успех "мерсисайдцы" закрепили на прошедших выходных, когда дома переиграли футболистов "Саутгемптона" – 3:1.

А лидер "красных" Мохамед Салах в том матче установил ряд личных рекордов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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