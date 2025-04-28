Почему фанаты "Кайрата" объявили бойкот домашним матчам клуба
Причиной отсутствия фанатов чемпионов Казахстана стал бойкот, который объявили посетители сектора №51 домашним встречам родной команды.
Активные болельщики алматинского коллектива официально заявили об этом и продемонстрировали свое решение на матче с "Тоболом". По высказываниям фанатов, причиной подобной акции стало многократное игнорирование их инициатив со стороны руководства клуба.
Фото: Zakon.kz
Фанаты подчеркивают, что на протяжении долгого времени пытались наладить конструктивный диалог, предлагали идеи по развитию фанатской культуры в Алматы, стремились создать атмосферу, которой мог бы гордиться весь город. Однако все инициативы были отвергнуты без объяснений и обсуждений.
"Наш бойкот – это не отказ от "Кайрата", это протест против бездействия и неуважения к фанатскому сообществу. Мы не просим, мы требуем уважения. "Кайрат" – это мы, болельщики, это сердце клуба". Заявление фанатов ФК "Кайрат"
От официальных комментариев по данному случаю администрация клуба пока воздерживается.
Как известно, матч между "Кайратом" и "Тоболом" завершился победой действующего чемпиона страны со счетом 2:1.
Алматинцы по-прежнему находятся во главе турнирной таблицы КПЛ-2025, набрав 17 очков.