Почему фанаты "Кайрата" объявили бойкот домашним матчам клуба

27 апреля на Центральном стадионе Алматы прошел матч главных фаворитов нынешнего сезона казахстанской футбольной Премьер-лиги. Местный "Кайрат" в отсутствие представителей своей фан-зоны сумел обыграть костанайский "Тобол" – 2:1, сообщает Zakon.kz.

Причиной отсутствия фанатов чемпионов Казахстана стал бойкот, который объявили посетители сектора №51 домашним встречам родной команды.

Активные болельщики алматинского коллектива официально заявили об этом и продемонстрировали свое решение на матче с "Тоболом". По высказываниям фанатов, причиной подобной акции стало многократное игнорирование их инициатив со стороны руководства клуба.

Фото: Zakon.kz

Фанаты подчеркивают, что на протяжении долгого времени пытались наладить конструктивный диалог, предлагали идеи по развитию фанатской культуры в Алматы, стремились создать атмосферу, которой мог бы гордиться весь город. Однако все инициативы были отвергнуты без объяснений и обсуждений.

"Наш бойкот – это не отказ от "Кайрата", это протест против бездействия и неуважения к фанатскому сообществу. Мы не просим, мы требуем уважения. "Кайрат" – это мы, болельщики, это сердце клуба". Заявление фанатов ФК "Кайрат"

От официальных комментариев по данному случаю администрация клуба пока воздерживается.

Как известно, матч между "Кайратом" и "Тоболом" завершился победой действующего чемпиона страны со счетом 2:1.

Алматинцы по-прежнему находятся во главе турнирной таблицы КПЛ-2025, набрав 17 очков.