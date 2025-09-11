#АЭС в Казахстане
Спорт

В преддверии Лиги чемпионов матч "Кайрат" – "Актобе" собрал аншлаг

Фото: Zakon.kz
Главная спортивная арена Алматы Центральный стадион 14 сентября примет в своих стенах один из интереснейших поединков нынешнего сезона казахстанской футбольной Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

В Алматы встретятся действующий чемпион и бронзовый призер КПЛ-2024: "Кайрат" сразится с "Актобе". К этой битве непримиримых соперников готовятся не только сами футболисты, но и многочисленные фанаты.

К слову сказать, все билеты на предстоящий матч между титулованными командами уже распроданы за 4 дня до его начала.

Для хозяев поля эта игра имеет очень важное значение с разных точек зрения. Западноказахстанцы считаются одним из конкурентов в чемпионской гонке, плюс встреча с ними будет хорошей подготовкой перед стартом в Лиге чемпионов против португальского "Спортинга" (16 сентября).

Центральная встреча 23-го тура Премьер-лиги "Кайрат" – "Актобе" пройдет 14 сентября, начало в 17:00.

До поединка с "Актобе" в гости к чемпиону Казахстана прибыл президент УЕФА Александер Чеферин.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
