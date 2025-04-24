"Вашингтон" Овечкина во второй раз подряд обыграл "Монреаль"

Утром 24 апреля хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталс" дома переиграл "Монреаль Канадиенз" (3:1) во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли. Благодаря этому успеху команда Александра Овечкина повела 2-0 в серии против канадского коллектива, сообщает Zakon.kz.

Сам же россиянин в этом поединке особо ничем не отличился. Зато первой звездой матча был признан вратарь столичной дружины – Логан Томпсон, отразивший 25 из 26 бросков.

Как известно, два дня назад "Кэпиталс" обыграли соперника, также на своей арене – 3:2 в овертайме. Тогда дублем отметился лидер "Вашингона" – Овечкин, который забил и решающий гол.

Эти результативные действия 39-летнего хоккеиста ввели его в список топ-10 лучших бомбардиров Кубка Стэнли-2025.

Третья игра между "Канадиенс" и "Кэпиталс" пройдет 26 апреля в Монреале.