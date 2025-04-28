"Вашингтон" vs "Монреаль": итоги серии четвертого матча Кубка Стэнли

28 апреля завершился четвертый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором столкнулись "Монреаль Канадиенс" и "Вашингтон Кэпиталз", сообщает Zakon.kz.

Прошедшая в Монреале (Канада) встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Дилан Строум, Брэндон Дьюхейм (дубль), Эндрю Манджапане и Том Уилсон. За "Монреаль" взятием ворот отметились Юрай Слафковски и Коул Кофилд.

Российский нападающий и капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин особыми заслугами не отметился. Так, счет в серии стал 3:1 в пользу "Вашингтона". Следующая встреча состоится 2 мая в 04:00 по казахстанскому времени.

Ранее стало известно, что Овечкин забил третью шайбу в текущем сезоне Кубка Стэнли.