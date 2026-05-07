Спорт

Суперкомпьютер выдал шансы "Арсенала" и ПСЖ в финале Лиги чемпионов УЕФА

Фото: Instagram/championSleague
Минувшей ночью стало известно, что английский "Арсенал" и французский ПСЖ в этом сезоне встретятся в финале Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

К этому часу Суперкомпьютер Opta выдал свой вариант обладателя будущего трофея, при котором вероятность победы лондонского клуба оценивают в 56%. А действующему победителю турнира ПСЖ выдают 44%.

Здесь стоит отметить, что впервые в финале Лиги чемпионов сразятся французский и английский клубы.

"Парижане" по сумме двух полуфинальных поединков обыграли "Баварию" (5:4, 1:1), а "Арсенал" был сильнее "Атлетико" (1:1, 1:0).

Решающий матч самого престижного клубного турнира Европы пройдет в Будапеште (Венгрия) 30 мая.

Это будет битва двух испанских тренеров: ПСЖ руководит Луис Энрике, а "канониров" на поле выведет Микель Артета.

"Пушкари" еще ни разу не брали Лигу чемпионов УЕФА. А вот чемпион Франции является действующим обладателем трофея.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
