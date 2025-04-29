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Спорт

Суперкомпьютер пересмотрел шансы четырех клубов на победу в Лиге чемпионов

Футбол Прогноз Суперкомпьютера, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 12:03 Фото: Instagram/championsleague
В ночь на 30 апреля стартует первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25, где лондонский "Арсенал" принимает на своем поле французский ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

Именно "канониры" сейчас считаются главным фаворитом на титул самого престижного клубного турнира Европы по мнению Суперкомпьютера Opta.

Далее на второй строчке кандидатов на победу в Лиге чемпионов видят каталонскую "Барселону". Футболистам ПСЖ и миланского "Интера" отданы третья и четвертая позиция.

За считаные часы до первой полуфинальной игры шансы команд оцениваются в следующем виде: "Арсеналу" отданы 31,3% голосов, "Барселоне" – 27,4%, ПСЖ – 22%, а "Интеру" – 19,2%.

Немного ранее у Суперкомпьютера были другие предпочтения по фаворитам этого турнира.

Первый полуфинал Лиги чемпионов УЕФА стартует в 00:00 по казахстанскому времени в ночь на 30 апреля. Спустя день "Барселона" примет дома "Интер".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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