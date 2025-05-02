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Спорт

Казахстанцы завоевали 10 медалей на турнирах по конкуру

Чемпионы конкура, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 05:55 Фото: НОК РК
В Ташкенте (Узбекистан) состоялись этапы Кубка мира и командной серии турниров Maxima Masters Евразия по конкуру, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, Казахстан на соревнованиях представили шесть спортсменов.

В итоге наша команда показала следующие результаты:

  • Ксения Баталова – три "серебра" на разной высоте препятствий (120 см, 160 см, 140 см);
  • Олег Соболенко – "серебро" ( 125 см), "бронза" в командных соревнованиях;
  • Нурила Турисбекова – "серебро" (130 см), "бронза" (130 см и в командных соревнованиях) ;
  • Дайана Онаева – "бронза" в командных соревнованиях;
  • Бекжан Байжанулы – "серебро" (130 см), "бронза" в командных соревнованиях.

Также в соревнованиях в Ташкенте приняли участие 43 спортсмена из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Этап в Ташкенте, являющийся частью календаря Евразийской лиги, важен для международного сезона.

Ранее казахстанская теннисистка сотворила сенсацию в парном турнире в Германии.

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Аксинья Титова
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