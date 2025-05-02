Казахстанцы завоевали 10 медалей на турнирах по конкуру
Фото: НОК РК
В Ташкенте (Узбекистан) состоялись этапы Кубка мира и командной серии турниров Maxima Masters Евразия по конкуру, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, Казахстан на соревнованиях представили шесть спортсменов.
В итоге наша команда показала следующие результаты:
- Ксения Баталова – три "серебра" на разной высоте препятствий (120 см, 160 см, 140 см);
- Олег Соболенко – "серебро" ( 125 см), "бронза" в командных соревнованиях;
- Нурила Турисбекова – "серебро" (130 см), "бронза" (130 см и в командных соревнованиях) ;
- Дайана Онаева – "бронза" в командных соревнованиях;
- Бекжан Байжанулы – "серебро" (130 см), "бронза" в командных соревнованиях.
Также в соревнованиях в Ташкенте приняли участие 43 спортсмена из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Этап в Ташкенте, являющийся частью календаря Евразийской лиги, важен для международного сезона.
Ранее казахстанская теннисистка сотворила сенсацию в парном турнире в Германии.
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