Казахстанцы завоевали 10 медалей на турнирах по конкуру

В Ташкенте (Узбекистан) состоялись этапы Кубка мира и командной серии турниров Maxima Masters Евразия по конкуру, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, Казахстан на соревнованиях представили шесть спортсменов.

В итоге наша команда показала следующие результаты:

Ксения Баталова – три "серебра" на разной высоте препятствий (120 см, 160 см, 140 см);

Олег Соболенко – "серебро" ( 125 см), "бронза" в командных соревнованиях;

Нурила Турисбекова – "серебро" (130 см), "бронза" (130 см и в командных соревнованиях) ;

Дайана Онаева – "бронза" в командных соревнованиях;

Бекжан Байжанулы – "серебро" (130 см), "бронза" в командных соревнованиях.

Также в соревнованиях в Ташкенте приняли участие 43 спортсмена из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Этап в Ташкенте, являющийся частью календаря Евразийской лиги, важен для международного сезона.

Ранее казахстанская теннисистка сотворила сенсацию в парном турнире в Германии.