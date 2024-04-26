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Сборная Казахстана стала серебряным призером Кубка мира по конкуру

Конкур Серебро Кубок Мира, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 15:07 Фото: Instagram/sport_comiteti
Четверо казахстанских мастеров верховой езды награждены серебряными медалями этапа Кубка мира по конкуру, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

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По итогам состязаний в программе "Кубок Наций" (так называется командный маршрут на этапе Кубка мира) сборная Казахстана в составе Ксении Баталовой, Ержана Магжаева, Ясмин Ибрагимовой и Шынгыса Маликаждара заняла второе место.

Победителем соревнований стала команда Узбекистана, а тройку призеров замкнули наездники из Кыргызстана, передает пресс-служба МТС РК.

Конкур Серебро КМ, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 15:07

Фото: Instagram/sport_comiteti

Также на турнире состоялись личные состязания, где наш Шынгыс Маликаджар завоевал бронзовую медаль в преодолении препятствий N1 120 см. Наш соотечественник выступал на лошади по кличке U-Core De La Vile.

Конкур Серебро КМ, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 15:07

Фото: Instagram/sport_comiteti

Конкур – конные состязания по преодолению препятствий в определенном порядке, со своими сложностями и высотами. Соревнования проходят на конкурном поле и это наиболее зрелищный вид конного спорта.

Для успешного выступления в турнирах по конкуру требуется длительная и упорная тренировка спортсмена и лошади. Всадник должен обладать смелостью и решительностью, тонким расчетом, высоким искусством управления лошадью и хорошей общефизической подготовкой.

От лошади требуются большая сила, мощный подход к барьеру и отталкивание, высокая координация движений, умение сохранять равновесие при полете над препятствием и при приземлении, а также гибкость и пластичность движений.

Ранее представители казахстанской сборной отметились наградами на этапах Кубка мира по трем видам спорта. Помимо нашей команды по конкуру, медалями сначала порадовали лучники, которые завоевали историческую "бронзу" в Шанхае (Китай). А затем свою копилку призов пополнили казахстанские пара стрелки в Чханвоне (Южная Корея).

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