Гимнастка Эвелина Ежова принесла Казахстану золотую медаль Кубка вызова
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по спортивной гимнастике Эвелина Ежова стала победительницей этапа Кубка вызова в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.
Спортсменка завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне. В финале Эвелина Ежова набрала 12,850 балла.
Второе место заняла Тина Зельчич (Хорватия) – 12,650. С "бронзой" завершила турнир Дилдора Арипова (Узбекистан) – 12,450.
Также сегодня, 24 мая, серебряным призером стал Дияс Тойшыбек. Он показал второй результат в упражнениях на перекладине. В опорном прыжке третье место занял Алтынхан Темирбек.
В активе сборной Казахстана пять наград.
Ранее сообщалось, что Казахстан стал вторым на чемпионате Азии по художественной гимнастике.
