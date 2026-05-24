Гимнастка Эвелина Ежова принесла Казахстану золотую медаль Кубка вызова

Представительница команды Казахстана по спортивной гимнастике Эвелина Ежова стала победительницей этапа Кубка вызова в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

Спортсменка завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне. В финале Эвелина Ежова набрала 12,850 балла.

Второе место заняла Тина Зельчич (Хорватия) – 12,650. С "бронзой" завершила турнир Дилдора Арипова (Узбекистан) – 12,450.

Также сегодня, 24 мая, серебряным призером стал Дияс Тойшыбек. Он показал второй результат в упражнениях на перекладине. В опорном прыжке третье место занял Алтынхан Темирбек.

В активе сборной Казахстана пять наград.

