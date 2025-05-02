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Спорт

Защитник "Интера" Думфрис назван футболистом недели в Лиге чемпионов

Футбол Игрок ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 16:33 Фото: Instagram/inter
29-летний голландец Дензел Думфрис признан игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Защитник итальянского клуба "Интер" забил два мяча и оформил передачу в матче против каталонской "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

Звездный момент защитника чемпиона Италии наступил в ночь на 1 мая, когда он отметился дублем и сделал результативный ассист в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Барселоны".

Благодаря действиям Думфриса "Интернационале" сыграл на выезде боевую ничью с одним из главных фаворитов турнира – 3:3.

Другим претендентом на победу в номинации "Лучший игрок недели" был полузащитник французского ПСЖ – португалец Витинья.

Между тем текущая футбольная неделя запомнилась под знаком "Манчестер Юнайтед", которая сейчас лидирует по своим уникальным достижениям в еврокубках.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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