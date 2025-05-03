Определился соперник "Кайрата" по финалу Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

Фото: Instagram/afckairat

В ночь на 3 мая на площадке французского Ле-Мана завершился второй полуфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, где встретились два авторитетных клуба – испанская "Пальма" и португальский "Спортинг", сообщает Zakon.kz.

Битва двух именитых футзальных коллективов Европы закончилась успехом двукратных чемпионов этого турнира – "Пальмы". Испанский гранд был сильнее представителей Португалии со счетом 3:0 благодаря голам Хесуса Гордильо, Марио Ривильоса и Луана Мюллера.



Теперь действующий победитель Лиги чемпионов поспорит с нашим "Кайратом". Алматинская дружина в первом полуфинале турнира одолела испанскую "Картахену" – 3:2.



В составе вице-чемпионов Казахстана дубль оформил Алиссон, а победную точку поставил вратарь Деннис.

У "Картахены" отличились Мигель Анхель Мельядо и Габриэль Мотта. Решающий матч "Финала четырех" Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Пальмой" пройдет 4 мая, начало – в 23:00 по казахстанскому времени.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: