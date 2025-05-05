Мбаппе оформил дубль и приблизился к историческому рекорду "Реала"
Лидер "Реала" отметился дублем в ворота "Сельты" в рамках игр 34-го тура испанского чемпионата. Сейчас в активе француза 36 голов в официальных играх за "сливочных".
На уровне Ла Лиги больше Мбаппе в дебютном сезоне за "Галактикос" забивал знаменитый Иван Саморано. Чилиец в сезоне-1992/93 поразил ворота соперников 37 раз.
Что касается домашнего матча против "Сельты", то здесь команда Карло Анчелотти чуть не упустила победу, ведя по ходу встречи со счетом 3:0.
Гости до минимума сократили отставание, но все же не смогли дожать хозяев. Итоговые цифры на табло – 3:2 в пользу "мадридцев", еще один гол за победителей забил турок Арда Гюлер.
Фото: Instagram/realmadrid
После этого успеха "Реал" все еще отстает на четыре очка от лидирующей "Барселоны" в таблице Ла Лиги. У "Барсы" за 4 тура до конца сезона 79 очков, а у мадридского коллектива – 75.
11 мая команды встретятся в очном противостоянии. "Эль-класико" пройдет в Барселоне, начало в 19:15 по казахстанскому времени.
А перед этим подопечные Ханси Флика 7 мая сыграют ответный полуфинал Лиги чемпионов УЕФА с итальянским "Интером".
Первая битва между этими клубами на прошлой неделе закончилось боевой ничьей – 3:3.