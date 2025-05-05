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Спорт

Мбаппе оформил дубль и приблизился к историческому рекорду "Реала"

Футбол Дубль Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 11:37 Фото: Instagram/realmadrid
4 мая форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе забил 35-й и 36-й голы в дебютном сезоне за свой клуб. Теперь его отделяет всего лишь один мяч от показателя легендарного Ивана Саморано по забитым голам за королевскую дружину, сообщает Zakon.kz.

Лидер "Реала" отметился дублем в ворота "Сельты" в рамках игр 34-го тура испанского чемпионата.  Сейчас в активе француза 36 голов в официальных играх за "сливочных". 

На уровне Ла Лиги больше Мбаппе в дебютном сезоне за "Галактикос" забивал знаменитый Иван Саморано. Чилиец в сезоне-1992/93 поразил ворота соперников 37 раз. 

Что касается домашнего матча против "Сельты", то здесь команда Карло Анчелотти чуть не упустила победу, ведя по ходу встречи со счетом 3:0.

Гости до минимума сократили отставание, но все же не смогли дожать хозяев. Итоговые цифры на табло – 3:2 в пользу "мадридцев", еще один гол за победителей забил турок Арда Гюлер.

Футбол Гол Реал, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 11:37

Фото: Instagram/realmadrid

После этого успеха "Реал" все еще отстает на четыре очка от лидирующей "Барселоны" в таблице Ла Лиги. У "Барсы" за 4 тура до конца сезона 79 очков, а у мадридского коллектива – 75.

11 мая команды встретятся в очном противостоянии. "Эль-класико" пройдет в Барселоне, начало в 19:15 по казахстанскому времени.

А перед этим подопечные Ханси Флика 7 мая сыграют ответный полуфинал Лиги чемпионов УЕФА с итальянским "Интером".

Первая битва между этими клубами на прошлой неделе закончилось боевой ничьей – 3:3.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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