Клубы из Англии и Испании остались без финала Лиги чемпионов
Клубы английского и испанского чемпионата сумели дойти только до полуфинала Лиги чемпионов, где были остановлены представителями Лиги 1 и Серии А.
По итогам сыгранных матчей "Арсенал" дважды проиграл ПСЖ (0:1, 1:2) и остался за бортом текущих соревнований.
В свою очередь "Барселона" в двух фантастических играх не сумела сломить сопротивление "Интера" (3:3 и 3:4).
Если поднять статистику, что в предыдущих четырех сезонах Лиги чемпионов на стадии финала играла минимум один клуб из Англии или Испании.
Исключение составил сезон-2019/20, когда "Бавария" была сильнее ПСЖ с минимальным счетом 1:0.
Таким образом, парижская команда получила второй шанс в своей истории выиграть Лигу чемпионов. Подопечные Луиса Энрике сыграют с "Интером" в немецком Мюнхене 31 мая.