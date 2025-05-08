Клубы из Англии и Испании остались без финала Лиги чемпионов

В финале самого престижного клубного турнира Европы по футболу впервые за пять лет не будет представителей Англии и Испании. Их заменят итальянский "Интер" и французский ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

Клубы английского и испанского чемпионата сумели дойти только до полуфинала Лиги чемпионов, где были остановлены представителями Лиги 1 и Серии А.

По итогам сыгранных матчей "Арсенал" дважды проиграл ПСЖ (0:1, 1:2) и остался за бортом текущих соревнований.

В свою очередь "Барселона" в двух фантастических играх не сумела сломить сопротивление "Интера" (3:3 и 3:4).

Если поднять статистику, что в предыдущих четырех сезонах Лиги чемпионов на стадии финала играла минимум один клуб из Англии или Испании.

Исключение составил сезон-2019/20, когда "Бавария" была сильнее ПСЖ с минимальным счетом 1:0.

Таким образом, парижская команда получила второй шанс в своей истории выиграть Лигу чемпионов. Подопечные Луиса Энрике сыграют с "Интером" в немецком Мюнхене 31 мая.