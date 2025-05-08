#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Спорт

Клубы из Англии и Испании остались без финала Лиги чемпионов

Футбол Финал ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:14 Фото: Instagram/championsleague
В финале самого престижного клубного турнира Европы по футболу впервые за пять лет не будет представителей Англии и Испании. Их заменят итальянский "Интер" и французский ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

Клубы английского и испанского чемпионата сумели дойти только до полуфинала Лиги чемпионов, где были остановлены представителями Лиги 1 и Серии А.

По итогам сыгранных матчей "Арсенал" дважды проиграл ПСЖ (0:1, 1:2) и остался за бортом текущих соревнований.

В свою очередь "Барселона" в двух фантастических играх не сумела сломить сопротивление "Интера" (3:3 и 3:4).

Если поднять статистику, что в предыдущих четырех сезонах Лиги чемпионов на стадии финала играла минимум один клуб из Англии или Испании.

Исключение составил сезон-2019/20, когда "Бавария" была сильнее ПСЖ с минимальным счетом 1:0.

Таким образом, парижская команда получила второй шанс в своей истории выиграть Лигу чемпионов. Подопечные Луиса Энрике сыграют с "Интером" в немецком Мюнхене 31 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Наставник "Арсенала" не признает поражения и называет свою команду лучшей
Спорт
13:00, Сегодня
Наставник "Арсенала" не признает поражения и называет свою команду лучшей
Три футболиста из постсоветских стран сыграют в финале Лиги чемпионов-2025
Спорт
11:26, Сегодня
Три футболиста из постсоветских стран сыграют в финале Лиги чемпионов-2025
ПСЖ сохранил шансы на квадрупл текущего футбольного сезона
Спорт
10:29, Сегодня
ПСЖ сохранил шансы на квадрупл текущего футбольного сезона
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: