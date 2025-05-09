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Спорт

Шесть клубов представят Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов

Футбол 6 команд АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 20:27 Фото: Instagram/championsleague
На старте будущего сезона Лиги чемпионов УЕФА от Англии будет заявлено шесть команд. Это стало известно после завершения матчей полуфиналов Лиги Европы, по итогам которых "МЮ" и "Тоттенхэм" сыграют в финале и кто-то из них выиграет данный турнир, сообщает Zakon.kz.

Как известно, победитель Лиги Европы УЕФА, а это будет "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм", сразу автоматически получает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На сезон-2025/26 в Лигу чемпионов от АПЛ забронировали себе место команды, которые завершат чемпионат с первого по пятое место.

Но ни "красные дьяволы", ни "шпоры" таким достижением сейчас не могут похвалиться. Зато у них есть шанс попасть в список клубов самого престижного евротурнира при условии победы в Лиге Европы.

В ночь на 9 мая "манкунианцы" у себя дома в ответном полуфинале Лиги Европы разгромили испанский "Атлетик" – 4:1.

А "Тоттенхэм" на выезде разобрался с норвежским "Буде-Глимтом" – 3:1.

По итогам двух поединков стадии 1/2 финала также стали известны команды-финалисты Лиги конференций УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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