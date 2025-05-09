Шесть клубов представят Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов
Как известно, победитель Лиги Европы УЕФА, а это будет "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм", сразу автоматически получает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
На сезон-2025/26 в Лигу чемпионов от АПЛ забронировали себе место команды, которые завершат чемпионат с первого по пятое место.
Но ни "красные дьяволы", ни "шпоры" таким достижением сейчас не могут похвалиться. Зато у них есть шанс попасть в список клубов самого престижного евротурнира при условии победы в Лиге Европы.
В ночь на 9 мая "манкунианцы" у себя дома в ответном полуфинале Лиги Европы разгромили испанский "Атлетик" – 4:1.
А "Тоттенхэм" на выезде разобрался с норвежским "Буде-Глимтом" – 3:1.
По итогам двух поединков стадии 1/2 финала также стали известны команды-финалисты Лиги конференций УЕФА.