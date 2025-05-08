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Спорт

ПСЖ и "Интер" впервые сыграют в официальном матче УЕФА

Футбол Финал Лиги чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 08:45 Фото: Instagram/psg
31 мая пройдет решающий матч нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА, где титул разыграют французский ПСЖ и итальянский "Интер". Для обеих команд этот поединок будет историческим, они впервые сыграют между собой в официальном матче, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как "парижане" в ночь на 8 мая обыграли у себя дома лондонский "Арсенал" – 2:1 в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов и завоевали путевку в решающую стадию.

А днем ранее первым финалистом данного турнира стал "Интер", который был сильнее каталонской "Барселоны" – 4:3.

Теперь ПСЖ и "Интер" сойдутся в решающей битве Лиги чемпионов УЕФА, которая пройдет 31 мая в Мюнхене (Германия).

Для действующих чемпионов Франции и Италии это будет первый матч на официальном уровне, до сих пор они играли между собой лишь в товарищеских встречах.

К тому же оба клуба до старта турнира не котировались в числе главных фаворитов, а теперь разыграют трофей самых престижных футбольных соревнований Европы.

Тем временем на днях определились участники финала Кубка Гагарина-2025. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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