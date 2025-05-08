ПСЖ и "Интер" впервые сыграют в официальном матче УЕФА
Это стало известно после того, как "парижане" в ночь на 8 мая обыграли у себя дома лондонский "Арсенал" – 2:1 в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов и завоевали путевку в решающую стадию.
А днем ранее первым финалистом данного турнира стал "Интер", который был сильнее каталонской "Барселоны" – 4:3.
Теперь ПСЖ и "Интер" сойдутся в решающей битве Лиги чемпионов УЕФА, которая пройдет 31 мая в Мюнхене (Германия).
Для действующих чемпионов Франции и Италии это будет первый матч на официальном уровне, до сих пор они играли между собой лишь в товарищеских встречах.
К тому же оба клуба до старта турнира не котировались в числе главных фаворитов, а теперь разыграют трофей самых престижных футбольных соревнований Европы.
Тем временем на днях определились участники финала Кубка Гагарина-2025.