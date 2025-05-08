Публика Рима довольна красивой игрой первой ракетки Казахстана

8 мая лучший теннисист Казахстана Александр Бублик провел стартовый поединок на грунтовом турнире в столице Италии Риме. 76-й номер ATP продемонстрировал красивую игру без особых срывов в соперничестве с россиянином Романом Сафиуллиным, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана при мощной поддержке местной публики сумел переиграть в первом круге римского "Мастерса" 77-го номера мирового рейтинга – 6:3, 7:6 (7:4).

В итоге Александр Бублик пробился в следующий раунд, где его ждет норвежец Каспер Рууд, новоявленный представитель топ-10 АТP-тура.

Соперник казахстанца прибыл на корты Рима в ранге чемпиона мадридского "Мастерса", где в финале был сильнее британца Джека Дрэйпера.

Текущий игровой день итальянских состязаний выдался неважным для других членов сборной Казахстана по теннису.

9 мая зрители ждут выхода на корт лучшей теннисистки нашей страны Елены Рыбакиной, в соперницы которой досталась 63-я ракетка планеты из Германии Ева Лис.