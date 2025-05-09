"Кайрат" отстоял победу вдесятером против "Жениса" в матче КПЛ-2025

Вечером 9 мая в рамках перенесенного матча 20-го тура казахстанской Премьер-Лиги по футболу столичный "Женис" на своей арене уступил лидеру турнирной таблицы, алматинскому "Кайрату" со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

В гостевом поединке действующий чемпион страны комфортно вел в счете 2:0, после первого тайма, благодаря голам Григория Зария (пенальти) и Валерий Громыко.

Но проблема у "Кайрата" возникла сразу после перерыва, когда их голкипер Темирлан Анарбеков был удален за фол последней надежды, сбив соперника за пределами штрафной.

Оставшись в меньшинстве гости вскоре пропустили один мяч, отличился испанский легионер Мика, который реализовал пенальти – 1:2. На большее у "Жениса" не хватило времени.

Фото: Instagram/f.c.kairat

Победив столичную команду, подопечные Рафаэля Уразбахтина набрали 23 очка и по-прежнему находятся на вершине таблицы КПЛ-2025.

Тем временем, рано утром 9 мая клуб "Вашингтон Кэпиталз" сравнял счет в четвертьфинале Кубка Стэнли-2025 с "Каролиной".

