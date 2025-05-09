"Вашингтон" сравнял счет в четвертьфинале Кубка Стэнли с "Каролиной"

Рано утром 9 мая клуб "Вашингтон Кэпиталз" восстановил равновесие в серии с "Каролиной Харрикейнз", обыграв соперника дома во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли-2025 со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Переиграв гостей во втором противостоянии, хоккеисты "Кэпиталс" сравняли счет в общей серии 1:1. Первой звездой прошедшего матча был объявлен игрок столичной дружины Том Уилсон, который набрал 2 (1+1) очка в этой игре.

В начале третьего периода нападающий "Вашингтона" отдал голевой пас Джону Карлсону. А за минуту до финального свистка Уилсон поразил пустые ворота "Каролины".

Что касается капитана столичного коллектива Александра Овечкина, то россиянин особыми успехами в этом поединке не отметился.

Третий и четвертый матчи данного противостояния пройдут уже на арене "Харрикейнз" 11 и 13 мая.

Пока Овечкин готовится к выездным играм, накануне Микко Рантанен возглавил гонку бомбардиров и снайперов с двумя рекордами плей-офф НХЛ.