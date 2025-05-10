Бой в профи-ММА приостановили из-за травмы казахстанца Егембердиева

Ночью 10 мая в Санкт-Петербурге поединок казахстанца Евгения Егембердиева с экс-бойцом UFC россиянином Максимом Гришиным вынуждены были приостановить из-за травмы казахстанского бойца, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел в полутяжелом весе и был рассчитан на три раунда. Во втором раунде из-за травмы казахстанца бой был остановлен. Боец из Тараза Егембердиев порвал бицепс.

В итоге рефери присудил победу техническим нокаутом Гришину.

Таким образом, Максим Гришин одержал 34-ю победу в профессиональной карьере, а Евгений Егембердиев потерпел пятое поражение в профи-ММА.

На днях чемпионка мира по версии IBO из Казахстана Ангелина Лукас поделилась историей, когда ей пришлось ударить мужчину.