Бой в профи-ММА приостановили из-за травмы казахстанца Егембердиева
Фото: Instagram/egemberdiev__official
Ночью 10 мая в Санкт-Петербурге поединок казахстанца Евгения Егембердиева с экс-бойцом UFC россиянином Максимом Гришиным вынуждены были приостановить из-за травмы казахстанского бойца, сообщает Zakon.kz.
Поединок прошел в полутяжелом весе и был рассчитан на три раунда. Во втором раунде из-за травмы казахстанца бой был остановлен. Боец из Тараза Егембердиев порвал бицепс.
В итоге рефери присудил победу техническим нокаутом Гришину.
Таким образом, Максим Гришин одержал 34-ю победу в профессиональной карьере, а Евгений Егембердиев потерпел пятое поражение в профи-ММА.
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