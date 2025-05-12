"Наполи" и "Интер" отделяет всего лишь одно очко в чемпионской гонке

В чемпионате Италии по футболу командам высшего дивизиона осталось провести всего два тура. Нынешний лидер турнирной таблицы "Наполи" лишь на одно очко опережает единственного конкурента "Интер" в борьбе за титул, сообщает Zakon.kz.

По итогам 36-го тура итальянского чемпионата "Наполи" дома потерял ценные два балла, сыграв вничью с "Дженоа" – 2:2.

Осечкой команды Антонио Конте воспользовался "Интер", который на выезде переиграл "Торино" – 2:0.

Неаполитанский коллектив, который не проигрывает 10 матчей подряд, сейчас набрал 78 очков и лидирует в таблице итальянского первенства. Далее идут "Интер" (77) и "Аталанта" (68).

В 37-м туре Серии А, который запланирован на 18 мая, "Наполи" едет в гости к "Парме", а "Интернационале" примет на своей арене "Лацио".

Если в Италии чемпион еще пока не определен, то в Испании, по мнению суперкомпьютера, трофей достанется каталонской "Барселоне".