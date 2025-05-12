Суперкомпьютер не верит шансам "Реала" на победу в Ла Лиге

11 мая в испанском футбольном чемпионате состоялся один из важнейших матчей сезона, где каталонская "Барселона" в борьбе за титул дома обыграла главного конкурента – мадридский "Реал" (4:3), сообщает Zakon.kz.

По исходу прошедшего "Эль-класико" суперкомпьютер Opta за три тура до окончания испанского чемпионата повысил шансы "блауграны" на главный приз.

Сейчас "Барселона" опережает королевский клуб на семь очков, и шансы "каталонцев" завоевать трофей данного сезона поднялись до 99,4%.

Возможности "Реала" на пути к защите чемпионского титула составляют всего лишь 0,6%.

В оставшихся трех турах Ла Лиги "сине-гранатовые" встретятся с "Эспаньолом", "Вильярреалом" и "Атлетиком". А "сливочные" сыграют против "Мальорки", "Севильи" и "Реал Сосьедада".

По прошедшему матчу двух испанских грандов можно отметить факт, что "Барселона" почти догнала "Реал" по количеству побед в "Эль-класико".

К этому моменту клубы встречались между собой 261 раз, у мадридской дружины 105 побед, в активе каталонской команды имеется 104 виктории, 52 игры закончились ничьей.

Здесь стоит подчеркнуть, что месяц назад суперкомпьютер угадал поражение "Реала" от "Арсенала" в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.